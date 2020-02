Patrick Lefevere waarschuwt de tegenstand over Remco Evenepoel: “Er kan nog gemakkelijk twee kilo af”

Teambaas Patrick Lefevere is donderdagavond gearriveerd in Portugal en was vrijdag ook aanwezig bij de start in Faro voor de derde rit van de Ronde van de Algarve. Hij liet zijn licht schijnen over zijn poulain Remco Evenepoel. “Die is nog niet eens top”, grijnsde Lefevere. Evenepoel won donderdag knap de tweede etappe in de Ronde van de Algarve (2.Pro) en werd ook de nieuwe leider.