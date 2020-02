De Chinese telecomgigant Huawei heeft naar eigen zeggen wereldwijd al 91 contracten in de wacht gesleept bij telecomoperatoren om mee te werken aan het supersnelle 5G-netwerk. Daarvan zouden er 47 met Europese providers zijn.

Huawei-manager Ryan Ding gaf de cijfers op een bijeenkomst van het concern in Londen. Bij de klanten van Huawei zijn onder meer de Spaanse Telefonica-groep, Sunrise in Zwitserland en KPN in Nederland.