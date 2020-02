Niet over rondetijden, niet over het stilvallen van Kimi Raikkönen. Het ging donderdag tijdens de tweede testdag maar over één ding: het stuurtje van Lewis Hamilton. Mercedes lijkt weer iets gevonden te hebben waardoor de concurrentie nu al in de achtervolging moet vanwege een innovatief stuurwiel. Een analyse van journalisten van zusterkrant De Limburg, Jack Martens en Ivo op den Camp vanuit Barcelona.