Het festivalseizoen zal dit jaar niet in Meerhout openen. Het punk- en hardcorefestival Groezrock dat in 2019 voor de 27ste keer plaatsvond staat dit jaar niet op de agenda. De reden daarvoor is nog niet duidelijk. De Groezrock-organisatie communiceert volgende week.

Ook in 2018 was er geen outdoor-editie van Groezrock wegens een tijdelijk tekort aan mankracht. 1.300 fans tekenden in het najaar van 2018 present op een indoor-editie in de Muziekodroom in Hasselt. Voor ...