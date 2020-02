Reünie van de 8 finalisten van The Voice Senior

Kuttekoven

Borgloon - De 8 finalisten van The Voice Senior stonden samen op het podium. "Een toevallige ontmoeting in De Panne lag aan de basis van deze reünie", vertelt Ann Vanduffel van het Eenhoornhof in Kuttekoven, midden in Haspengouw. Als snel wisselden we van gedachten en dankzij verschillende mails slaagden we in het huzarenstuk om alle 8 finalisten samen op het podium van De Bottelarij in Ulbeek te krijgen.

Reeds vrijdag kwamen ze in Zuid-Limburg aan, na een eerste kennismaking werd al de eerste repetitie gehouden. Zaterdag was een drukke dag voor de finalisten, dankzij garage Boes uit Wellen werden er twee luxeminibussen ingezet om de finalisten met hun partners naar het stroopmuseum in Borgloon te brengen. Het gemeentebestuur en de toeristische dienst van Borgloon gingen heel graag mee in het verhaal en boden de gids van de dag Christine Princen kosteloos aan.

Namiddag ging de trip verder naar Joyce en Gabriel, uitbaters van het wijnkasteel van Genoelselderen waar ze een heerlijk glaasje Chardonnay mochten proeven. Afsluiten deden ze in de brouwerij van Wilderen waar Mike en Roniek topgids Jean-Pierre hun een leerrijke tocht door de brouwerij en de alcoholkelders lieten maken. Het hoeft niet gezegd dat de groep buitengewoon tevreden was van het programma. Zondag stond een bezoek aan het hoogste punt van Borgloon, het doorkijkkerkje en de zwevende kapel van Helshoven op het programma en om 14uur was er dan de apotheose met een heus optreden voor een bomvolle zaal in de Bottelarij in Ulbeek. De inkom en de steun van de artiesten zelf werden volledig afgestaan aan AKSI (arbeidskansen voor sociale integratie).

"Zulke financiële steun is altijd welkom", vertelt Ann Debock, bezieler en directeur van AKSI. "Het is dankzij de inzet van de vele vrijwilligers waarvan Ann Vanduffel er een is dat we van AKSI een succesverhaal kunnen maken. Met 145 werknemers zijn we een grote werkgever voor onze streek."

Afspraken voor een nieuwe reünie voor 2021 zijn reeds lopende, hou de Facebookpagina van AKSI en het eenhoornhof in de gaten voor de datum en voor de foto’s van het optreden.

Copyright foto's : IVL