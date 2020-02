Zeilster Emma Plasschaert begint zondag aan WK Laser Radial

Emma Plasschaert begint zondag in Melbourne als één van de favorieten voor de titel aan het WK Laser Radial. De 26-jarige Oostendse werd in 2018 in het Deense Aarhus voor het eerst wereldkampioen. Vorig jaar gaf Plasschaert geen prioriteit aan het WK, maar werd ze toch nog vierde. Ze won toen wel het olympisch testevent op de Japanse wateren in Enoshima.