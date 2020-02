Documentaire toont hoe intiem huwelijk van Justin Bieber en Hailey Bieber echt was

Over het huwelijk van Justin Bieber en Hailey Baldwin werd al vaak geschreven. En ook het koppel zelf aarzelt niet om geregeld enkele intieme foto’s te delen. Maar een recente documentaire rond de twee sterren laat wel van heel dichtbij zien, hoe het stel hun grote dag beleefde.

De beelden zijn afkomstig uit een tiendelige documentaire en laten zien hoe het koppel en hun gasten op 19 september 2019 feestvieren in Bluffton, in de Amerikaanse staat South Carolina. Het koppel, dat eigenlijk al voor de tweede keer in het huwelijksbootje stapte, nodigde een handvol gasten uit waaronder Kylie Jenner, Jaden Smith en Camila Morrone. Ook zij komen in de documentaire aan het woord.

“Ik hou zoveel van Justin”, zegt Jaden Smith, de zoon van acteur Will Smith. “En ik hou ook van Hailey. Ik vind het schitterend om ze samen te zien.” Het jongere broertje van de Canadese zanger is dan weer bijzonder opgetogen met zijn schoonzus. “Justin heeft echt het juiste meisje uitgekozen. Ze is prachtig!