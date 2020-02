Themaproject in de Daltonschool Meeuwen

Meeuwen

Oudsbergen - Op vrijdag 14 februari, de dag van de liefde, sloten de kinderen van de Daltonschool hun project af met een toonmoment voor de ouders.

Onze droom is: goede voeding voor ieder kind! Zo groeien kinderen beter, verbeteren hun schoolprestaties en vergroot de kans op een mooie toekomst wat goed is voor onze samenleving.

De organisatie voor een wereld zonder kinderondervoeding zet wereldwijd vooral kunst in de kijker om ondervoeding onder de aandacht te brengen.

Onze Daltonleerlingen maakten kunstwerken met hun 'HANDEN' als symbool omdat wij als school ondervoeding bij kinderen niet meer willen. HANDEN die een teken aan de muur zijn om ondervoeding te stoppen. Al deze werken werden aan de ouders tentoongesteld.

Deze werken konden gekocht worden en het ingezamelde geld gaat naar een goed doel in de buurt.

Er werd gekozen voor VZW 'T kietelt, een organisatie die zich inzet om verjaardagen van kinderen mogelijk te maken die leven in armoede. De organisatie maakt 'verjaardag vieren' voor deze kinderen mogelijk.

De opkomst van onze ouders was erg groot. Het was een geslaagde activiteit en we kunnen met fierheid een aardig bedrag schenken aan ons gekozen doel. Daar zijn we blij om want ieder kind viert graag zijn verjaardag!