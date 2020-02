Sleep-in-Party bij GBS De Zevensprong

Tongeren - Bij GBS De Zevensprong in Piringen vond de traditionele Sleep-in-Party plaats. De kinderen van de eerste graad kregen een mooi programma voorgeschoteld.

Zo was er een fameuze zoektocht aan de hand van QR-codes in het dorp, om zich zo toegang te verschaffen voor het avondspel, een heuse party met DJ (papa van Margeaux). Saskia van ‘Pirico’, het oudercomité stond garant voor lekkere frietjes met hamburger. Toen was het tijd voor tandjes poetsen, wassen, kortom de hele ceremonie voor het slapen gaan. Meester Jordy las een mooi verhaaltje voor. De knuffels vervingen de mama’s en de papa’s. Vandaag werd ingezet met een fijne ochtendgymnastiek, gevolgd door een lekker ontbijt, ook alweer verzorgd door Pirico. En dan hup richting kinderspeeltuin met daarna een stevigee hotdog. Maar, het is nog niet gedaan; het zonnig weertje nodigt uit tot vrolijk buiten spelen. De sleep-in-Party wordt straks afgesloten met een grappige film, met iets lekkers erbij. Er is geen leukere manier om de krokusvakantie in te zetten. Dank aan juf Neneh, meester Joery, meester Tim en natuurlijk ook meester Jordy om dit allemaal mogelijk te maken.