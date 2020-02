Sticky Songs in de bib

Maasmechelen - DJ, acteur, auteur Zaki was te gast in de bib. Is onze favoriete muziek onze eigen keuze of heeft de muziek ons gekozen?

Pertinente vragen die Zaki onderzoekt in zijn lezing: Sticky Songs! Hij kijkt naar de muziek die ons gelukkig maakt, angsten verdrijft, ons denken, onze passie, maar ook onze dagelijkse handelingen stuurt. Ons gewild of ongewild kippenvel zal bezorgen, ons laat lachen en ons doet huilen. Ons lichaam, hersenen, onze gevoelen beïnvloed, en nog veel meer. Noot voor noot.

Tijdens deze muzikale lezing was er dan ook ruimte voor een lach, een zoveelste oh ja… Na afloop was er voor de vijftig aanwezigen nog wat tijd voor een meet and greet met Zaki.