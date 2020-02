Hasselt / Genk -

Een 22-jarige man uit Genk is donderdag lichtgewond geraakt bij een incident in het station. Aan de automaten in de buurt van het Stationsplein was er een schermutseling geweest met twee vrouwen. Toen de politie aankwam, waren de verdachten al weg. De politie is een onderzoek gestart naar de verdachten.