Topmodel Gigi Hadid: “Mijn lichaam was niet goed genoeg voor de catwalk”

Gigi Hadid (24) mag dan al jaren de catwalk domineren, toch was haar carrière niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Dat zegt de Amerikaanse zelf in een interview met Vice.

Samen met haar jongere zus Bella (23) is ze niet meer weg te denken uit de internationale modemagazines. Modehuizen en topontwerpers staan voor hen in de rij en kunnen amper wachten om het dynamische duo catwalk op te sturen in een van hun frivole creaties. Zo nam ze nog niet zo lang geleden in een adembenemende jurk afscheid van Jean Paul Gaultier, die er na vijftig jaar dienst mee ophield.

Maar wat nu vanzelfsprekend lijkt, was dat niet altijd. “In het begin van mijn carrière werd ik vaak afgewezen omdat mijn lichaam te atletisch was”, zegt het model. “Ik speelde volleybal en ik vond mijn spieren mooi. Ik had er hard voor gewerkt en ik was trots op mijn vormen.” Maar de mode-industrie deelde haar mening niet.

Foto: Hahn Lionel/ABACA

“Ik kreeg bij castings vaak het deksel op de neus. Ze zeiden me regelmatig dat mijn lichaam niet goed genoeg was voor de catwalk.” Maar in 2015 gingen er dan toch deuren open voor Hadid. “Het was Jean Paul Gaultier die mij boekte voor zijn show. Ik droeg een heel uitdagende creatie en dat was nieuw voor mij. Andere ontwerpers kozen net kledingstukken uit die mijn lichaam en vormen bijna helemaal bedekten. Gaultier liet me stralen en dat gaf mij een fantastisch gevoel.”