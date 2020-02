Belgian Men Hockey League hervat zondag: tien van de twaalf teams mikken nog op de top vier

Na een winterstop van drie maanden hervat komende zondag het outdoor hockey in België. De tiende speeldag staat op het programma. De laatste outdoorduels dateren intussen van 24 november. De negende speeldag in de Belgian Men Hockey League, voorzien op 1 december, werd immers uitgesteld vanwege de vrieskou. Die speelronde zal ingehaald worden op 5 en 6 maart. In poule A is Léopold nog steeds koploper met negentien punten. De Waterloo Ducks leiden in groep B met zestien punten.