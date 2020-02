Tongeren -

Een bewoner van een huis in de Tapstraat in Lauw heeft donderdagavond de schrik van zijn leven beleefd. De man was in een kamer toen hij rond 20.30 uur twee mannen zijn huis binnen hoorden komen. De bewoner verstopte zich. De indringers hoorden vermoedelijk een geluid en kregen zo in de gaten dat er toch iemand thuis was. Ze verlieten het huis zonder buit. De man kwam uit de kamer en verwittigde de politie. Die is een onderzoek gestart.