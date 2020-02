Minder dan helft Vlaams gevangenispersoneel aan het werk door staking

Bijna 42 procent van het personeel in de Vlaamse gevangenissen is vrijdagochtend aan het werk gegaan, blijkt uit cijfers van het Gevangeniswezen. De vakbonden staken nu al voor de vierde keer tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de minimale dienstverlening bij stakingen invult.

De actie begon in de meeste gevangenissen donderdagavond om 22 uur. In de nacht was nog 79 procent van het personeel in de Vlaamse penitentiaire instellingen aan de slag, maar bij de ochtendploegen was ...