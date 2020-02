Brons en zilver voor Vlaamse Young Chefs

Sint-Truiden - Het Vlaamse Young Chefs Team behaalde brons en zilver op de IKA Culinary Olympics. Negen Vlaamse jonge chefs gaven het beste van zichzelf op het grootste internationale culinaire festival in het Duitse Stuttgart. Voor de Truiense Céline Vandenborne, patissier bij l’Angelo Rosso in Sint-Truiden, kwam een droom uit, maar Zweden won de wedstrijd.

Gisteren vond de prijsuitreiking van de Culinary Olympics plaats. België deed voor de eerste keer mee aan deze wedstrijd met het Vlaamse Young Chefs Team. Onze Vlamingen kwamen niet als winnaar uit de bus, maar zetten wel een zeer straffe prestatie neer. Wout Soete (teamkapitein), Guus Goossens, Abel Demeestere, Neil Dierickx-Visschers, Elien Verhulst, Céline Vandenborne en Laurence De Smet (patissier) maakten het waar onder leiding van coach Jo Nelissen. Zweden werd Olympisch Kampioen.



"Afgelopen zondag behaalden we brons. We hadden eigenlijk een hogere score verwacht, dus de moed zakte even in onze schoenen", vertelt Céline Vandenborne, Vlaamse Young Chef en patissier bij l’Angelo Rosso. De Culinaire Spelen waren opgedeeld in twee competities. Zondag maakten de chefs een buffet klaar voor 12 personen en vandaag een 3-gangenmenu voor 60 personen. Die laatste competitie leverde hen een zilveren medaille op. "Het was een zeer zenuwslopende competitie. Na zondag zijn we enorm blij met een nog beter resultaat. Ik ben trots op ons team."



Hygiënisch werken

Meer dan 2000 chefs uit 59 landen namen deel en daar was de Truiense Céline Vandenborne er één van. Het was haar eerste deelname ooit aan een Olympisch Kampioenschap. "Mijn droom is werkelijkheid geworden en ik heb er enorm veel uit geleerd", vertelt Céline. "Hygiënisch werken is erg belangrijk. De jury is daar dan ook extra streng op. Daarnaast moet je als chef goed georganiseerd te werk gaan."



Het was een zenuwslopende wedstrijd van de eerste seconde tot de laatste. Gelukkig waren er veel enthousiaste fans om hen aan te moedigen. "Het moment in de box vond ik super leuk, maar tegelijkertijd enorm stresserend. Als je supporters dan beginnen schreeuwen en je toe te juichen, doet dat wel iets met je."



De 20-jarige studeerde zes jaar bij Spermalie in Brugge en specialiseerde zich nog een jaar in patisserie bij Ter Groene Poorte. Ze liep stage bij Het Gebaar van Roger van Damme. Ondertussen werkt ze al bijna een jaar bij l’Angelo Rosso in Sint-Truiden, waar ze de desserts verzorgd. "Ik ben mijn bazen Filippo Catania en Roberta Silvestrini heel erg dankbaar. Zonder hen had ik deze kans nooit gekregen. Ze hebben dan ook alles tot op de voet gevolgd."



Hoewel ze een prachtige prestatie neerzette, hoopt ze toch ooit hoger te scoren. "Mijn droom is ooit goud pakken op een wereldkampioenschap. Ik heb nu de eerste vruchten geplukt en dat zullen zeker niet de laatste zijn. Daarnaast wil ik natuurlijk nog lang desserts blijven maken."