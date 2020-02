Tomas De Soete (43) en James Cooke (35) kwamen donderdagavond in ‘Vandaag’ vertellen over hun beslissing om te stoppen met roken. Cooke houdt het intussen al 123 dagen vol zonder roken. Tomas De Soete hield het een jaar vol maar herviel onlangs. “Door een persoonlijke tegenslag”, vertelt hij aan Danira.

Er sterven jaarlijks in België zo’n 14.000 mensen door de gevolgen van roken. Maar stoppen en het ook volhouden is toch niet altijd even gemakkelijk. Zo herviel Tomas De Soete onlangs ook en ...