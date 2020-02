Gezien Haaland? Verdedigende actie van Kevin De Bruyne doet monden openvallen in Manchester

Erling Haaland verbaasde de voetbalwereld dinsdag met een onwaarschijnlijke sprint tegen PSG, woensdag was het de beurt aan Kevin De Bruyne (28). Die was met een assist en een doelpunt tegen West Ham (opnieuw) de grote man bij Manchester City, maar liet ook zien dat zelfs de grootste artiesten zijn niet te verlegen om zich uit de naad te werken in dienst van de ploeg. De Bruyne ving namelijk het meeste applaus met een indrukwekkende verdedigende ingreep. Grinta gekoppeld aan pure klasse.