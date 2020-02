Sint-Truiden -

De politie heeft op Valentijn een 21-jarige man kunnen arresteren die enkele dagen voordien in het centrum van Sint-Truiden een handtas met geweld had gestolen. Dat gebeurde na analyse van de camerabeelden en een degelijke beschrijving van de verdachte. De jongeman bekende het feit. Hij werd bij de Hasseltse onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet hem in de gevangenis opsluiten. Of de man in aanmerking komt voor andere feiten moet uit verder onderzoek blijken.