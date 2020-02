Met helikopter naar school

Hasselt-Centrum

Hasselt - Shadé Cartledge, studente Fotografie, beleefde een uitzonderlijke rit naar school. Het team van Belgian Defence pikte haar op in Bevekom voor een helikoptervlucht naar GO! Next Level X in Hasselt. Ook Bram Verbruggen, legerofficier en de nieuwe VRT-weerman, maakte van de gelegenheid gebruik om het MNM-weerbericht vanuit de lucht te presenteren.

Deze unieke ervaring maakt deel uit van de jobdag die in samenwerking met de Belgische Luchtcomponent van Defensie werd georganiseerd onder de naam ‘We Fly To Your Dream’. Het PR-team van Defensie bracht een bezoek aan de Campus 11e Linie van Scholengroep GO! Next om geïnteresseerde leerlingen te informeren over de opleidingen en carrièremogelijkheden bij het leger.