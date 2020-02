Verwarming gaat een paar graden lager in GO Campus Genk Middenschool

Bret

Genk - Niet 1 maar 3 dagen ging de verwarming in nachtmodus in Go Campus Genk Middenschool. Twee graden kouder was voor de leerlingen niet genoeg. Zij wilden een grotere ecologische voetafdruk achterlaten. Daarom kozen zij ervoor om gedurende 3 dagen naar school te komen en lessen te volgen in lokalen waar de verwarming beduidend lager stond.

Leerlingen en leerkrachten waren goed 'gemutst'. Extra warme kledij was geen overbodige luxe. Een leuke muts of oorverwarmers mochten tijdens deze dagen ook in de klas gedragen worden.

Om de leerlingen te laten beseffen hoe belangrijk het is dat we ‘allemaal samen’ iets moeten doen om de toekomst van onze aardbol veilig te stellen, werd er in alle lessen gewerkt rond biodiversiteit. Door middel van teksten uit kranten, tijdschriften en van internetsites werden er klasgesprekken gevoerd, lees- en luisteropdrachten gemaakt en actieve workshops gegeven. Zo werden de leerlingen getriggerd om naar oplossingen te zoeken voor het probleem van de opwarming van de aarde, de milieuvervuiling en het verdwijnen van vele diersoorten en planten.

Wat kunnen wij als school, als leerling, als tiener doen om onze leefwereld leefbaar te houden? Dat was de hamvraag tijdens deze 3-daagse. Aan al deze activiteiten was een kwis gekoppeld. De winnaar van deze kwis mocht - uit handen van onze nieuwe directeur Natacha Peeters - haar prijs in ontvangst nemen.

Tijdens deze 3 bibberdagen werd ook het thema 'Vergroen' je speelplaats in de kijker gezet. De leerlingen kregen de kans om een aantal zelf gekozen ideeën uit te werken. Met deze kleinschalige projecten zoals het maken van vogel- en insectenhuisjes, compost- en plantenbakken, het aanleggen van een bloemenweide en het verzamelen van zwerfvuil in de omgeving van de school,… probeerden de leerlingen van GO Campus Genk Middenschool niet alleen de speelplaats te ‘vergroenen’ maar eveneens de natuur een handje te helpen.