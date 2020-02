In de Chinese provincie Hubei zijn de voorbije 24 uur 115 nieuwe overlijdens door het coronavirus Covid-19 vastgesteld. Daarmee stijgt de dodentol in China naar 2.233, melden de lokale gezondheidsautoriteiten vrijdag.

Het merendeel van de overlijdens is vastgesteld in Wuhan, de stad waar de epidemie uitbrak. De gezondheidsautoriteiten in Hubei meldde 411 nieuwe gevallen van infectie in de provincie, waaronder 319 in ...