McLaren F1 team vreest coronavirus: "Niemand uit China mag onze motorhome bezoeken"

Bij McLaren wordt er geen enkel risico genomen als het over het coronavirus gaat. Als je de laatste veertien dagen naar China geweest bent kom je het motorhome van Het Britse team in Barcelona niet binnen.

Met de afgelasting van de GP van China heeft het coronavirus ook zijn invloed op de Formule 1 al laten blijken. McLaren is nu ook het eerste team dat maatregelen neemt in de paddock door iedereen de toegang tot hun motorhome te ontzeggen die de laatste veertien dagen China bezocht heeft.

Het had zo maar een regel uit de hoed van Ron Dennis kunnen geweest zijn, waart zijn geest dan toch nog door de gangen in Woking?

"Gezien de uitbraak van het coronavirus en op basis van recente updates van de richtlijnen van de Britse regering en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft McLaren een beleid uitgevaardigd waarin beperkingen en voorwaarden zijn opgenomen die wij als verstandig beschouwen om de gezondheid en het welzijn van onze mensen, aannemers en klanten te waarborgen en onze activiteiten te beschermen."

"Een van deze maatregelen is een voorzorgsmaatregel dat iedereen die de afgelopen 14 dagen vanuit China heeft gereisd geen toestemming krijgt om een gebouw of faciliteit van McLaren te betreden voor maximaal 14 dagen. We blijven de situatie nauwlettend volgen en zullen ons beleid herzien als de omstandigheden veranderen terwijl we met de Formule 1 en de FIA samenwerken".

Maar China is niet het enige land dat risicovol is om heen te gaan, op vier april staat immers de GP van Vietnam op het programma. McLaren Racing-baas Zak Brown laat weten dat ze de situatie van dichtbij zullen opvolgen en dat ze zorgvuldig zullen bekijken of het wel verstandig is om er personeel heen te sturen.

"Het is erg dichtbij (bij China) dus we gaan de situatie in de gaten houden," zei Brown. "We zouden nooit iets doen dat onze mensen in gevaar brengt, en ik geloof niet dat de Formule 1 dat ook zou doen."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: