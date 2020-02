Trump verontwaardigd dat Zuid-Koreaan Oscar voor beste film won

De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op de Oscarwinst van de Zuid-Koreaanse film ‘Parasite’ tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Colorado Springs donderdag. Hij blijkt het niet eens te zijn met het feit dat een Zuid-Koreaanse film de prijs in de belangrijkste categorie heeft gewonnen, beste film, en niet gewoon beste buitenlandse film.

“Trouwens, hoe slecht waren de Academy Awards dit jaar, hebben jullie dat gezien?”, vroeg Trump aan zijn publiek. “De winnaar is een film uit Zuid-Korea. Waar gaat dat over? We hebben genoeg handelsproblemen ...