Wit-Rus Gerasimov knikkert David Goffin uit toernooi van Marseille

David Goffin (ATP 10) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde (kwartfinales) van het ATP-toernooi in het Franse Marseille (hard/691.880 euro).

De 29-jarige Luikenaar verloor in de tweede ronde tegen de Wit-Rus Egor Gerasimov (ATP 72) in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/5). De partij duurde 1 uur en 34 minuten. Gerasimov, die de kwalificaties overleefde, bereikte eerder deze maand de finale in Pune. In de eerste eindstrijd uit zijn loopbaan verloor hij van de Tsjech Jiri Vesely. Goffin was als derde reekshoofd in de eerste ronde vrij.

Gerasimov treft in de kwartfinales de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 18). Het zevende reekshoofd schakelde in de achtste finales de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 79) uit in drie sets: 6-0, 6-7 (6/8) en 7-6 (11/9).