Remco Evenepoel wint bergrit en zet reuzenstap in zijn ontwikkeling als ronderenner

Met een versnelling in de laatste vijfhonderd meter sprintte Remco Evenepoel (20) op het hoogste punt van de Algarve naar de zege. Zijn eerste profoverwinning bergop. Een nieuwe mijlpaal en een forse stap in zijn groeiproces. Want naast tijdrijden en volgen bergop kan hij nu ook explosief wegrijden.