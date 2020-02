Vlak voor hij het podium van The voice kids op moest, was Stan Desimpelaere (13) uit Torhout niet bezig met het inoefenen van zijn liedje. Hij was de beurs aan het checken op zijn iPad, om te zien hoe Disney en Apple ervoor stonden. Want de beurs, dat is zijn passie. “Zelf durf ik ook al eens geld te beleggen. Virtueel, weliswaar.”