Gedomineerd, niet beloond, maar wel nog vol hoop: AA Gent verliest met 1-0 bij AS Roma

Jezus, die is toch ook herrezen. Niet? Het is een houvast voor AA Gent. Want hoewel de Buffalo’s donderdagavond Rome zagen en stierven, moet de begrafenisondernemer nog niet meteen opgebeld worden. Een kleine 1-0-nederlaag, na rust veruit de betere tegen een Europese topclub en een tank vol vertrouwen. Het kan nog spoken, volgende week in de Ghelamco Arena.