Vertrouweling Trump moet veertig maanden cel in

Een federale districtsrechtbank in de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft donderdag de 67-jarige Roger Stone, een vertrouweling en vriend van de Amerikaanse president Donald Trump, tot drie jaar en vier maanden federale cel plus een boete van 20.000 dollar en 250 uur gemeenschapsdienst veroordeeld.

Stone is in november schuldig bevonden op zeven aanklachten van obstructie van en liegen tegenover het Congres in het onderzoek naar de Rusland-affaire, en het beïnvloeden van getuigen. Het ging daarbij ...