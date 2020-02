Twaalf Belgian Lions starten vrijdag kwalificatiecampagne EK 2021 tegen Litouwen

Bondscoach Dario Gjergja heeft zijn selectie van twaalf Belgian Lions bekendgemaakt voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijd. Jean-Marc Mwema (Oostende), Jonathan Tabu (Le Portel), Quentin Serron (Straatsburg), Loïc Schwartz (Oostende), Pierre-Antoine Gillet (Fuenlabrada), Maxime De Zeeuw (Obradoiro), Retin Obasohan (Bamberg), Kevin Tumba (Murcia), Alex Libert (Charleroi), Vincent Kesteloot (Antwerp Giants), Khalid Boukichou (Charleroi) en Haris Bratanovic (Barcelona) kijken vrijdagavond in Bergen de Litouwers in de ogen.

Simon Buysse (Oostende) en Leander Dedroog (Limburg United) vallen af bij de selectie, die door de voetblessure van Manu Lecompte al tot veertien herleid was. Ook op Jean Salumu (achillespees), Sam Van Rossom (spierscheur), Vrenz Bleijenbergh (heup) en Hans Vanwijn (rug) kan Gjergja geen beroep doen. Ismaël Bako is er niet bij omdat hij met zijn ploeg Lyon EuroLeague-verplichtingen heeft.

Maandag volgt al de tweede kwalificatiewedstrijd, op verplaatsing in Denemarken. Naast Litouwen en Denemarken ontmoeten de Lions ook nog Tsjechië in groep C. Tsjechië is één van de gastlanden voor de eindronde (17 augustus-3 september 2021) en is sowieso geplaatst. Naast Tsjechië gaan er nog twee landen in de groep door.