Diepenbeekse verliest maag door flesje water: “Een biefstuk eten lukt niet meer”

118.000 euro schadevergoeding vraagt Kathleen Steegmans aan de Coca-Cola Company nadat ze van een vergiftigd flesje Chaudfontaine dronk. Sinds dat ene slokje is de Diepenbeekse voor het leven getekend. De 39-jarige is snel vermoeid en kan niet meer alles eten doordat ze haar maag en gal verloor.

We moeten al terug naar januari 2013 toen Steegmans van het in een Diepenbeeks warenhuis gekochte flesje Chaudfontaine dronk. Amper enkele uren later belandde de 24 weken zwangere vrouw in levensgevaar ...