Terug van nooit helemaal weggeweest: het sjaaltje uit de seventies

Sjaaltjes - foulards in het bijzonder - zijn helemaal terug op de catwalk. Ze kunnen losjes rond de nek, maar mogen ook nonchalant in een hemd gedrapeerd worden. In combinatie met een blazer of leren jasje geef je de look een vleugje seventies rock-’n-roll à la Mick Jagger mee.

Erdem

Bij het Britse modemerk Burberry krijgen zijden sjaaltjes, losjes gedrapeerd, onder meer een plek in rokken met gekartelde zoom.

Erdem zet het mode-item nog meer in de kijker. Van jurken tot broeken: ze lijken een collage van elkaar gestikte sjaals. Wie liever klassiek gaat, kan een fijn sjaaltje uiteraard rond de nek dragen, waar het je geen warmte biedt maar louter zwiert voor de sier, zoals bij Etro.

Het label baseerde zich voor de ontwerpen naar eigen zeggen op een mix van “piratenmode en de stijl van groupies in de seventies”.

Vintage

Wie het sjaaltje dit voorjaar aan de garderobe wil toevoegen, kan eerst even op zoek in de kleerkast van (groot)moeder of in de vintagewinkel. Veertig jaar geleden waren de accessoires prominent in modeland door iconen als Faye Dunaway in ‘Bonnie And Clyde’, Mick Jagger, David Bowie en Jane Birkin.

Leren knopen

En als je stijlgewijs echt in de knoop zit, dan schiet het Franse label Hermès ter hulp. Sjaaltjes zijn het handelsmerk van het modehuis. In een speciale video en zelfs een eigen ‘silk knot’-app leren ze kijkers om de lange slierten stof op verschillende elegante manieren te dragen. Wat denk je van opgeknoopt in je haar, bijvoorbeeld?

