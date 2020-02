De verdediging van Ben Wertoy tekent geen cassatieberoep aan nadat een jurylid op de sociaalnetwerksite Facebook informatie had gelekt. De inhoud van de publieke posts had dat wel kunnen verantwoorden, zegt raadsman Frédéric Thiebaut donderdag aan Belga.

Het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven veroordeelde Ben Wertoy (27) op 7 februari tot 24 jaar gevangenisstraf voor moord op Julie Quintens (24) in haar woning in Tienen op 27 april 2018. Een ...