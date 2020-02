Victoria’s Secret heeft andere eigenaar

Het Amerikaanse lingerielabel Victoria’s Secret is grotendeels verkocht. Moederbedrijf L Brands Inc. stemde ermee in om een ??meerderheidsbelang van 55 procent in het merk over te dragen aan investeerder Sycamore Partners voor 1,1 miljard dollar.

De zaken bij Victoria’s Secret gaan al enkele jaren slecht. Dat leidde tot het introduceren van een nieuwe aandeelhouder bij het bedrijf. Die drong aan op de verkoop van de lingerieketen, bekend van zijn (diamanten) push-upbeha’s en de topmodellen - angels genaamd - die het ondergoed jaarlijks toonden op de catwalk. De jaarlijkse modeshow, die telkens in een andere wereldstad plaatsvond, werd vorig jaar afgevoerd omdat deze “niet meer paste binnen de marketingstrategieën van het bedrijf.”

Ook de positie van topman en grootaandeelhouder Les Wexner was wankel geworden. De 82-jarige Wexner, die al 57 jaar aan het roer staat van L Brands, lag niet alleen onder vuur vanwege de slechte resultaten van Victoria’s Secret, maar ook vanwege zijn banden met miljardair Jeffrey Epstein. Die pleegde vorig jaar in de cel zelfmoord. Hij werd verdacht van kindermisbruik en het opzetten van een crimineel netwerk voor de handel in tienermeisjes. Wexner stapt nu op als voorzitter en CEO van het bedrijf.

