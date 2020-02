FC Barcelona stelt onbekende Deen voor als nieuwe spits

Hoewel de wintermercato al een tijdje gesloten is, kondigde de Spaanse topclub vandaag aan dat de overgang van Martin Braithwaite (28) rond is. FC Barcelona betaalde 18 miljoen om de spits van Leganes over te nemen, ondanks amper 6 goals in 24 wedstrijden. Hoe komt het dat de Deense aanvaller nu bij Messi en co. terechtkomt?