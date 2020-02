Ruben Bemelmans in kwartfinales Challenger Koblenz

Ruben Bemelmans (ATP 249) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales op het Challengertoernooi in het Duitse Koblenz.

Het twaalfde reekshoofd haalde het in de 1/8ste finales in twee sets van de Fransman Quentin Halys (ATP 158), het zevende reekshoofd: 6-2 en 6-4 na 1 uur en 3 minuten. Voor een plaats bij de laatste vier neemt onze landgenoot het op tegen het Duitse tweede reekshoofd Yannick Hanfmann (ATP 149), die het met 7-5 en 6-4 haalde van de Indiër Sasikumar Mukund (ATP 282).

Ook in het dubbelspel komt Bemelmans nog in actie in Koblenz. Aan de zijde van de Duitser Daniel Masur speelt hij in de kwartfinales tegen de Kroaat Antonio Sancic en de Oostenrijker Tristan-Samuel Weissborn, de tweede reekshoofden