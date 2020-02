“Vrouwen en jongeren eten steeds minder vlees”

Vrouwen, Brusselaars en Belgen jonger dan 34 eten steeds vaker vegetarisch. Dat heeft een onderzoek van de vegetarische organisatie EVA uitgewezen. Voor het eerst lijkt het percentage vegetariërs in België dan ook te stijgen.

De cijfers van de studie die onderzoeksbureau iVOX in opdracht van EVA uitvoerde, spreken voor zich. Belgen kiezen steeds vaker voor een vegetarische maaltijd. Dat geldt vooral voor vrouwen, Belgen jonger dan 34 jaar en Brusselaars. Zo eet 24 procent van de Belgen jonger dan 34 jaar minstens drie keer per week vegetarisch, bij vrouwen komt dit neer op 13 procent en bij Brusselaars op 33 procent.

Mannen blijven dan weer net iets trouwer aan hun biefstuk of hamburger. Slechts 9 procent van de Belgische mannen eet minstens drie keer per week vegetarisch. Verder identificeert 72 procent van de Belgen zichzelf nu nog als een alleseter die bijna elke dag vlees of vis eet. De helft van de Belgen denkt ook dat minder vlees eten in de toekomst noodzakelijk zal zijn.

Beweegredenen en barrières

Dierenwelzijn, milieu en gezondheid zijn de belangrijkste motivator om minder vlees te eten. Belgen ouder dan 55 jaar eten vooral vaker vegetarisch voor hun gezondheid, dierenwelzijn en milieu spelen niet zo’n grote rol. Toch zijn er ook nog enkele barrières te overwinnen. 33 procent van de Belgen geeft aan niet te weten hoe een vegetarische maaltijd bereid moet worden en is 25 procent van hen geïnteresseerd in een vegetarische kookprogramma. Ook de hogere prijs van vleesvervangers ten opzichte van vlees speelt een rol, vooral bij Belgen jonger dan 34 jaar.

EVA vzw en ProVeg International lanceren op donderdag de VeggieChallenge. Met dit gratis coachingsprogramma hoopt men mensen te stimuleren om meer plantaardig te eten. De challenge start op 1 maart. Deelnemers kunnen zich nu al gratis inschrijven op www.veggiechallenge.be