Mode Omgekeerde zonnebrillen, veel ruches en een vleugje disco: dit was Gucci op de modeweek in Milaan

Het Italiaanse modemerk Gucci, onder de creatieve leiding van Alessandro Michele (48), heeft woensdag de nieuwe collectie voor herfst- en winter 2020 getoond in Milaan. Daarin zitten jurken met een hoog dramagehalte door de vele ruches en laagjes, brave kraagjes voor een heel zedige look en ook zijden kleding in knalkleuren waarmee je zo een disco zou kunnen binnen dansen in de jaren zeventig. De letterlijke eyecatcher? Zonnebrillen om omgekeerd op je neus te schuiven.