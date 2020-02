'”Limburgse bedrijven moeten blijven investeren in de circulaire economie”, dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir tijdens een bezoek aan twee Genkse bedrijven. Meer dan 97 procent van de voertuigen wordt gerecycleerd in ons land, waarvan 24 procent herbruikbaar is. Het bedrijf Stelimet in Genk recycleert oud ijzer en geeft zo het goede voorbeeld. Investeringen in nieuwe lijnen dringen zich er op.