Atheneum VOX deelt boodschappen en knuffels uit op Doe Vriendelijk Dag

Pelt - Doe Vriendelijk Dag, in het Engels klinkt zoiets altijd beter 'The Random Acts of Kindsness Day' wordt op 17 februari internationaal gevierd om eens willekeurig vriendelijk te zijn. De leerlingen van 6 BSO Rooms Katholieke Godsdienst onder begeleiding van Mevr. H.Brouns gingen creatief aan de slag op deze dag.

De leerlingen brachten al hun mooie woorden en creativiteit samen in geknutselde plakkaten. Gedurende de middagpauze werden de plakkaten in de spotlight gezet door de leerlingen. Ze deelden bij de plakkaten warme knuffels uit. Dit project draagt bij tot het samenhorigheidsgevoel van onze school 'VOX PELT'. De reacties waren enthousiast en hartverwarmend. Nadien toverden de leerlingen zich om tot ware barista's en brachten ze koffie aan hun leerkrachten. Want een opkrikkend kopje koffie doet zo'n deugd!