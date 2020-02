Dit worden de laatste officiële taken voor prins Harry en Meghan Markle

Op 31 maart wordt de Megxit een feit, maar voor die dag hebben prins Harry en Meghan Markle nog enkele officiële verplichtingen af te werken. Nu is bekend welke evenementen ze - al dan niet samen - zullen bijwonen.

Prins Harry en Meghan Markle, die respectievelijk de titels hertog en hertogin van Sussex blijven behouden na hun verhuizing naar Canada, zijn op 1 april een pak koninklijke taken lichter. Voor die datum zullen ze nog enkele keren in de schijnwerpers verschijnen.

Al hun aangekondigde taken op een rij:

28 februari

Harry zal de opnames van ‘Unbroken’ bijwonen, het nummer van Bon Jovi in samenwerking met het koor van de Invictus Games.

5 maart

Prins Harry en Meghan Markle worden samen verwacht op de Endeavor Awards. Op dit evenement worden gewond en ziek dienstpersoneel en veteranen erkend, die sport en andere uitdagingen aangaan als onderdeel van hun herstel.

6 maart

De opening van het Silverstone Experience museum staat op de planning en prins Harry zal aanwezig zijn.

7 maart

De prins en Meghan Markle slaan een feestje in de vorm van het Mountbatten Festival of Music niet af.

8 maart

Hoewel er nog niet veel details bekend zijn, is het wel zeker dat Meghan een evenement zal bijwonen naar aanleiding van International Women’s Day.

9 maart

Koningin Elizabeth II en andere leden zullen het koppel verwelkomen in Westminster Abbey naar aanleiding van de Commonwealth Day. Op 31 maart gaat de terugtreding als ‘senior royals’ van de prins en zijn vrouw officieel van start.

Bezoek aan Nederland

En daarna? Volgens de internationale media wordt de kans kleiner dat we de twee en hun zoontje Archie in het openbaar gaan zien. Maar er zijn zekerheden: in mei zal prins Harry, die ook na 1 april gewoon zesde blijft in lijn voor de troon, afzakken naar het Nederlandse Den Haag. In de stad van onze noorderburen vinden dit jaar immers de Invictus Games plaats, de sportwedstrijd van de prins.

De Amerikaanse royaltywatcher Omid Scobie schrijft op Twitter dat de zogenoemde Megxit na een jaar grondig geëvalueerd zal worden in de Britse koninklijke kring om te checken of het koppel kan wennen aan hun nieuwe manier van leven.