Roger Federer geopereerd aan knie, Zwitser schrapt Roland Garros: “Tot ziens op het gras”

Roger Federer heeft in Zwitserland een operatie aan de knie ondergaan en zal de tornooien Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami en Roland Garros aan zich laten voorbijgaan. “Mijn rechterknie bezorgde me al een tijdje last... Ik kan niet wachten om snel weer te spelen, tot ziens op het gras”, zette hij op Twitter.

De 38-jarige Federer (ATP 3) zal dus ook dit seizoen aan geen enkel graveltornooi deelnemen. Ook in 2017 en 2018 schrapte hij het volledige gravelseizoen, maar vorig jaar keerde hij terug naar de gemalen baksteen. In Madrid en Rome was hij kwartfinalist, op Roland Garros verloor de Swiss Maestro in de halve finale van de onvermijdelijke Rafael Nadal.

“Ik had al een tijdje last van mijn rechterknie”, legt Federer uit. “Na overleg met mijn team werd er besloten over te gaan tot een kijkoperatie. Die werd woensdag in Zwitserland uitgevoerd. Het bleek ook de juiste beslissing, zo bevestigde het medische personeel. Zij gaan uit van volledig herstel, maar door de ingreep zal ik dus wel tot en met Roland Garros aan de kant staan. Ik wil iedereen al bedanken voor alle steun en ik kijk uit naar mijn terugkeer, tot ziens op het gras!”

Voor de twintigvoudige grandslamwinnaar is Roland Garros de enige Grand Slam die hij nog maar één keer kon winnen. Op Wimbledon is hij recordhouder met acht zeges, het Australian Open won hij zeven keer en vijf keer was hij de beste op het US Open.

Dit jaar was hij van plan om (enkel) in Parijs aan te treden, maar daar besliste zijn knie dus anders over. De twintigvoudige grandslamkampioen won de titel in Parijs een keer, in 2009. Vier keer verloor hij de finale van Nadal. Op de voorbije Australian Open botste Federer in de halve eindstrijd op Novak Djokovic.