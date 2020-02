Hasselt - Een verrassende wending in ‘Thuis’ woensdagavond. Na een doorsnee werkdag vroeg Paulien (Tina Maerevoet) haar vriend Kobe (Sid Van Oerle) ten huwelijk.

Het wordt de 27ste trouwpartij in de populaire één-serie, maar toch is het de eerste keer dat een vrouw haar aanstaande man ten huwelijk vraagt.

Oproep: Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar Limburgse koppels, waarbij de vrouw de man ten huwelijk vroeg. Zijn of kennen jullie zo’n koppel? Laat het ons hier weten!