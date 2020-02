Hooverphonic had oorspronkelijk een “ABBA-nummer” klaarstaan voor Songfestival

Hooverphonic, de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival 2020, wilde oorspronkelijk met een ander lied naar Rotterdam trekken. Dat vertelt de band aan Songfestivalkenner JensGeerts in het wekelijks programma “Road to Eurovision”. Het nummer had een totaal ander thema en was naar eigen zeggen “een ode aan ABBA”.