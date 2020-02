De Nederlandse webwinkel Coolblue opent dit jaar drie nieuwe winkels in ons land, in Brussel en Wallonië. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt naar aanleiding van de publicatie van de jaarresultaten.

Coolblue zag de omzet in 2019 stijgen met 130 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Een kwart van de omzet werd in België gedraaid: 370 miljoen euro, of 23 miljoen meer dan een jaar eerder. In Nederland ...