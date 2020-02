"Dit jaar gaan alle records op F1-circuits eraan"

Esteban Ocon was onder de indruk nadat hij de nagelnieuwe Renault RS20 voor het eerst de sporen mocht geven in Barcelona, naar eigen zeggen heeft hij nog nooit zoveel grip gevoeld. Hij doet vervolgens ook een gewaagde voorspelling ...

Na een jaar op de reservebank te hebben gezeten bij Mercedes was het gisteren eindelijk zover voor Esteban Ocon, hij mocht voor het eerst echt aan de bak met de nieuwe bolide van Renault.

Het behoeft geen uitleg dat de jonge Fransman blij is om er weer bij te horen en aan het einde van de dag was hij danig onder de indruk van zijn nieuwe speeltje.

"Ik denk dat als je rekening houdt met de snelste rondetijd, we al sneller zijn dan de snelste rondetijd van de eerste dag van vorig jaar," zei Ocon.

"Dus ik denk dat de wagens gewoon jaar na jaar evolueren. Het is moeilijk te vergelijken, maar de hoeveelheid grip die ik nu voel, heb ik volgens mij nog nooit eerder gevoeld.”

"Ik weet niet of het de baan is, maar ik reed maandag op de filmdag. En ja, het is indrukwekkend, die nieuwe wagens, moet ik zeggen.”

"Ik heb nog nooit zo snel in sommige bochten gereden, dus het voelt goed. Het is zeker spannend. Want dat gaat steeds sneller en sneller. Ik verwacht dat we dit jaar met de nieuwe F1-bolides alle ronderecords op de circuits gaan breken.”

Vorige week rezen er hier en daar al een aantal vragen bij de campagne van Renault in 2020 nadat er bij de teampresentatie in Parijs geen nieuwe F1-bolide aanwezig was. Maar volgens Ocon hebben ze een goede basis waar ze op verder kunnen bouwen.

“Alles voelt gezond aan maar het is nog maar de eerste voormiddag. We moeten nog afwachten hoe de test verder zal evolueren,” aldus Ocon die toch enigszins voorzichtig blijft.

