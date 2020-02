Gewapende man schiet op shishabar in Duitsland: 11 doden, onder wie de dader

Bij twee schietpartijen in shishalounges in het Duitse Hanau zijn woensdagavond negen doden gevallen. Dat bevestigde de lokale politie in een verklaring. Volgens lokale media raakten ook verschillende mensen zwaargewond. Donderdagochtend, na een urenlange klopjacht, maakte de politie bekend dat een verdachte dood werd teruggevonden in zijn huis, waar ook een ander lichaam werd gevonden.

De politie van Zuidoost-Hessen verklaarde dat speciale interventieagenten de lichamen aantroffen. Er zijn, volgens de verklaring op Twitter, geen aanwijzingen voor andere daders maar volgens de politie ...