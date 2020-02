Trump bood Assange gratie aan als hij zou meewerken over e-maillek bij Democraten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft WikiLeaks-oprichter Julian Assange gratie aangeboden als de Australiër zou zeggen dat Rusland niets te maken had met het lekken van e-mails tussen de top van Democratische partij en presidentskandidate Hillary Clinton. Dat bleek woensdag bij een zitting voor een Londense rechtbank.

Voorafgaand aan een zitting voor het Woolwich Crown Court volgende week omtrent het al of niet uitleveren van de stichter van de klokkenluiderswebsite Wikileaks aan de VS, was er woensdag een voorbereidende ...