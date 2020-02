Agüero mist grote kans nadat verdediger in zijn kruis grijpt, assist en goal van De Bruyne

Sergio Agüero werd tijdens Manchester City-West Ham wel op een zeer eigenaardige manier het scoren belet. Hij leek in de 25ste minuut op weg naar een doelpunt toen verdediger Angelo Ogbonna in de Argentijnse spits zijn kruis greep. Agüero miste en de VAR greep niet in. Kevin De Bruyne zorgde met een assist en een goal daarna wel voor gerechtigheid.