Bree -

De brandweer van Bree is rond 19.30 uur opgeroepen voor een melding van een huisbrand in de Kleine Neyenstraat op de Vostert. Toen de ploeg arriveerde, bleek het om een kleine keukenbrand te gaan. De bewoner had een pannetje te lang op het fornuis laten staan, maar de schade bleef beperkt. Na een controle en het verluchten van de keuken keerden de brandweermannen terug naar de kazerne. Het huis is nog bewoonbaar. (ppn)